Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Алеппо – 2, Латакия – 4. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Латакия», — говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток Центром по примирению было проведено две гуманитарные акции: в населенном пункте Эт-Табия (провинция Дейр-эз-Зор) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны; в населенном пункте Хардетнин (провинция Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.