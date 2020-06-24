Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо — три, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб — один, Хама — один», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Бир-Эль-Джирбу провинции Ракка и в населенном пункте Маррат провинции Дэйр-Эз-Зор.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация,запрещенная в России