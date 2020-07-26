Россия зафиксировала за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии … зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – три, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию — в населенном пункте Кальта (провинция Ракка) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России