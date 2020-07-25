Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 7, Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация,запрещенная в России