Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации. Показатель вырос с 5,85 миллиарда долларов в августе до 5,96 миллиарда в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.

На долю долгосрочных бумаг пришлось 3,4 миллиарда долларов, на долю краткосрочных — 2,5 миллиарда. Самым крупным держателем гособлигаций США в сентябре оказалась Япония (1,27 триллиона долларов). Второе место занимает Китай (1,06 триллиона).

Россия увеличивает вложения в госдолг США с сентября 2019 года. Исключением стал только декабрь, когда были проданы бумаги на 1,5 миллиарда долларов. Ранее эксперты призвали готовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг США на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов.

Скорость роста госдолга представляет серьезную угрозу для страны, уверены аналитики. Она повышает риск увеличения ставок по кредитам, что может затормозить развитие экономики, а также увеличивает возможность кризиса.

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