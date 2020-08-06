Россия во втором квартале текущего года экспортировала золота на общую сумму 4,75 миллиарда долларов — это в 10,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении вывоз золота за второй квартал 2020 года вырос почти в девять раз — до 87 тонн против 10 тонн во втором квартале 2019 года.

В апреле Правительство разрешило Министерству промышленности и торговли выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. Таким образом, производителей уравняют в экспортных возможностях с кредитными организациями, имеющими лицензии ЦБ на совершение операций с драгоценными металлами.