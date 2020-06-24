Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова Совбезу ООН.

Заявление на заседании зачитал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Сегодня как никогда требуются международное сотрудничество и общие шаги для продвижения ближневосточного мирного процесса. Будучи активным членом «квартета», Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров в интересах достижения урегулирования на международно признанной основе, на основе резолюций ООН, мадридских принципов, арабской мирной инициативы, которые предусматривают создание независимого, суверенного… палестинского государства в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — зачитал Небензя.