Третейская палата Всемирной торговой организации встала на сторону России в споре с Евросоюзом по «энергокорректировкам», который был начат в 2013 году.

Согласно решению ВТО, нормы ЕС, применяемые в отношении товаров российского производства, не соответствуют правилам организации, а потому должны быть изменены.

«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, после решения ВТО должно наступить улучшение условий доступа российских товаров на европейский рынок. Министр также выразил надежду, что ЕС «добросовестно и оперативно» исполнит данное решение.