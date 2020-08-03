Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщил Минфин.

Как отмечается в сообщении, это делается в рамках выполнения указа президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 процентов. В апреле Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. После этого стороны вели переговоры.

«В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что, по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», — заявили в Минфине.

По данным ведомства, за время действия соглашения с Кипром этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 триллиона рублей, а в 2019-м — более 1,9 триллиона.

Реакция Кипра

В Минфине Кипра Mpravda.com заявили, что ничего не знают о планах разорвать соглашение.

«Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены», — сказала представитель ведомства, отметив, что переговоры еще идут.

По ее мнению, разрыв соглашения не станет полезным ни для Кипра, ни для России.

"В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", — заключила собеседница агентства.

Она добавила, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но Россия это предложение не приняла.

Налог на дивиденды

Идею обложить налогом в 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, выдвинул в конце марта президент Владимир Путин. Это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения. Помимо Кипра, соответствующие уведомления Минфин направил Люксембургу и Мальте.

Сейчас дивиденды при выплате налоговым резидентам России облагаются по ставке 13 процентов, а нерезидентам — 15 процентов. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Так, соглашение с Кипром позволяет снизить налоги с дивидендов с пяти процентов до нуля, а с процентов по займам — с 20 процентов до 15.