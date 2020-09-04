Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 сентября возобновляет полеты на Мальдивы. Об этом заявила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова, сообщает РИА «Новости».

«Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю», — сказала она.

Спивакова отметила, что продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, Арабскими Эмиратами и Мальдивами.