Международное авиасообщение в России будет возобновлено 1 августа. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, рассказали в оперативном штабе по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.

Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В первой половине июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного восстановления.

РФ возобновит авиасообщение с 3 странами

Сегодня в оперативном штабе по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что международное авиасообщение будет возобновлено 1 августа. Это коснется лишь некоторых стран. Их перечень будет обнародован позже. Рейсы туда будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.