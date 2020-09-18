Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск возобновятся 21 сентября и будут осуществляться раз в неделю.

С 27 сентября Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей — самолеты начнут летать в Сеул также раз в неделю.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — отметили в оперштабе.

В качестве альтернативы вывозным рейсам на коммерческой основе будут задействованы самолеты «Аэрофлота», возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов, добавили в штабе.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах — общее количество выявленных случаев достигло 1 091 186. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.