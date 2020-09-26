Регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам.

«Аэрофлот» возобновляет рейсы между Москвой и Минском, приостановленные ранее из-за пандемии коронавируса. Первый полет авиаперевозчик осуществит 26 сентября. Вылет состоится в 15.20 мск из столичного аэропорта «Шереметьево». Время в пути составит 1 час 30 минут.

По данным авиакомпании, регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам. При этом по мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов будет меняться.

В белорусской компании «Белавиа», в свою очередь, сообщили, что собираются возобновить полеты в РФ с 30 сентября. Первое время рейсы также будут выполняться раз в неделю, но в другой московский аэропорт — «Домодедово».

Россия весной этого года на фоне пандемии коронавируса закрыла свои границы. В настоящий момент, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщение между странами начинает возобновляться.

Сейчас россияне могут летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Киргизию, Казахстан. С сегодняшнего дня в этот список добавится Белоруссия, а с 27 сентября — Южная Корея.