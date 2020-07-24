Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности», — отметил он.

Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой пока речь идет только о Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться. В ответ российские власти также разрешили въезд гражданам этих трех стран.

В британском МИД отметили, что все прибывающие из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Для посещения Турции никаких дополнительных документов, в частности, справок, не потребуется. У приезжающих будут измерять температуру.

«Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры», — рассказали в российском посольстве в Анкаре.

Туроператоры уже запустили бронирование туров в Турцию.

«На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

Первые планы

Некоторые российские авиакомпании уже заявили о готовности начать полеты за границу.

Так, в «Аэрофлоте» назвали города, куда отправятся первые самолеты.

«Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул, и ждем дальнейших решений правительства», — сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в Турцию. Представитель компании уточнила, что компания будет летать из Москвы в Стамбул с 1 августа, в Анталию — с 10 августа.

В Azur air Mpravda.com сообщили, что готовы восстановить рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа.

В «ЮТэйр отметили, что рассматривают возможность организации рейсов в Танзанию.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.