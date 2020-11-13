Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство РФ.

«Для граждан Эфиопии и Сейшел снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые для недопущения распространения COVID-19. Распоряжение об этом утвердило правительство», — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшелы по маршруту Москва — Виктория два раза в неделю. В Эфиопии коронавирусом заразились 101 248, выздоровели 63 268, скончались 1 554 человека.

На Сейшелах выявили 160 случаев, 157 человек уже поправились. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.