Россия, заняв седьмое место, вошла в первую десятку рейтинга стран по эффективности противодействия пандемии коронавируса. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в понедельник на сайте НИУ ВШЭ.

«Эксперты Высшей школы экономики проанализировали то, как разные страны противостояли пандемии коронавируса. Были рассмотрены три среза — медицинский, социальный и экономический. В агрегированном рейтинге Россия заняла седьмое место среди 48 стран, лидером стала Австралия», — говорится в сообщении.

Над исследованием «Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?» работали сотрудники Института государственного и муниципального управления и Дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ. В итоговом рейтинге Россия получила 68 баллов из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у России шестое место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному — 18-е место (72 балла), по экономическому — 12-е место (57 баллов).

«Высокое шестое место в медицинском рейтинге России обеспечили хорошие показатели практически по всем его компонентам. Так, по мощности системы здравоохранения (учитывает количество больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тыс. населения) Россия находится на шестом месте, по количеству тестов на COVID-19 — на втором месте, уступая только Великобритании и опережая Израиль», — пояснили авторы работы, отметив также широкомасштабное тестирование.

По показателю смертности от коронавируса Россия оказалась в числе стран с низким уровнем числа смертей на 100 тыс. населения (менее 5).

В социальном рейтинге наиболее высокие позиции у России в компоненте "изменение занятости", который показывает, насколько эффективны были действия государства и бизнеса для сохранения стабильности на рынке труда.

«России благодаря принятым мерам господдержки удалось избежать заметного сокращения занятости — за март-май 2020 года было потеряно менее 1,1 млн рабочих мест. По эффективности мер поддержки рынка труда Россия занимает шестое место в мире, уступая лишь Польше и некоторым странам Западной Европы», — отмечают исследователи.

В то же время, по оценкам экспертов, в России просел потребительский спрос, что свидетельствует о серьезном падении доходов, а также выросла стоимость лекарств и средств индивидуальной защиты.

В адаптации систем образования в период пандемии Россия занимает 10-е место с 75 баллами. По степени устойчивости интернет-инфраструктуры Россия оказалась в середине рейтинга (20-е место), а по размерам бюджетных стимулов для экономики на 30 месте — МВФ оценивает размер российской антикризисной программы в 3,4% ВВП.