Россия в мае вернула себе потерянное месяцем ранее второе место по уровню нефтедобычи в мире, США остаются лидером, производя в среднем 10,001 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.

До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе Россия уступила США, которые с тех пор занимают первую строчку. РФ была на втором месте, а Саудовская Аравия — на третьем. В апреле 2020 года Россия опустилась на третье место.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в мае добыла 39,74 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 9,4 миллиона баррелей в сутки; добыча в апреле составляла около 11,34 миллиона баррелей в день. По информации из июльского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в мае упала на 27% по сравнению с апрелем и составила 8,479 миллиона баррелей в сутки.

По данным EIA, США в мае 2020 года уменьшили добычу на 16,6% по сравнению с апрелем. В апреле добыча составляла 11,99 миллиона баррелей в день, а в мае 2019 года — 12,163 миллиона.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.