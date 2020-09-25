Россия увеличила объём поставок нефти в Китай в августе 2020 года на 3,7% по сравнению с показателем за алогичный период прошлого года — до 5,8 млн тонн (1,37 млн баррелей в сутки), став крупнейшим поставщиком нефти в эту страну второй месяц подряд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

«Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе второй месяц подряд», — говорится в публикации.

Второе место по поставкам нефти в Китай в августе заняла Саудовская Аравия — 5,26 млн тонн (снижение на 32,5% в годовом выражении). Поставки нефти из Ирака в августе выросли на 2% — до 4,6 млн тонн.

Поставки бразильской нефти в Китай в августе выросли на 75% — до 4,15 млн тонн, нефти из США — более чем в 2 раза, до 2,23 млн тонн.

По итогам января-августа Россия также занимает первое место по поставкам нефти в Китай — 57,1 млн тонн (рост на 15,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), Саудовская Аравия за восемь месяцев поставила на китайский рынок 55,8 млн тонн нефти (рост на 6,1%).