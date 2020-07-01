Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряженности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемирия в САР) в среду провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
«(Россия, Турция и Иран — ред.) Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе», — говорится в заявлении.