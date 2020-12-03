И. о. президента Киргизии Талант Мамытов уже в ближайшие дни впервые приезжает в Россию — об этом официально объявлено в Бишкеке. Можно ожидать, что важнейшей темой на переговорах станет обсуждение продолжения финансовой помощи Киргизии со стороны Москвы. Сколько тратит Россия на дотации, субсидии и кредиты этой стране — и зачем?

На фоне попытки государственного переворота и волнений в Киргизии Россия еще несколько недель назад объявила о приостановке финансовой помощи республике до стабилизации политической обстановки. Мотивация была понятна — чтобы деньги не пошли на нецелевые расходы. В частности, Москва приостановила выделение кредита в 100 млн долларов на проекты в рамках Евразийского экономического союза. Стоит отметить, что выделяемые для Киргизии российские кредиты в дальнейшем списывают, фактически это безвозвратные дотации.

Новоназначенный первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков стал активно пытаться выправить ситуацию, убеждая российских коллег возобновить финансирование. Отчасти это ему удалось. Во время переговоров в Москве с руководителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком стороны согласовали вопрос о поэтапном возобновлении оказания финансовой помощи. Не исключено, что этнически русского Новикова как раз и назначили на эту должность для ведения подобных переговоров с Россией.

После вынужденной отставки и. о. президента Киргизии Жапарова со своих постов для участия в президентских выборах, Новиков, как действующий первый вице-премьер, стал исполняющим обязанности премьер-министра. Фактически сейчас он контролирует второй и четвертый по значимости посты в стране. В парламентско-президентской Киргизии правительство имеет обширные полномочия во внутренней политике, в то время как президент больше отвечает за внешнюю.

Теперь Новикову предстоит вытаскивать страну из экономической ямы, куда в очередной раз ее загнали революционеры. И без внешней помощи в такой ситуации не обойтись. Вся надежда Киргизии — на Россию. И когда Бишкек заявляет о предстоящем визите и. о. президента страны Таланта Мамытова в Москву (с 6 по 8 декабря), очевидно, что финансовый вопрос будет на переговорах одним из главных.

Плечо союзника

Киргизия за все годы независимости регулярно получает поддержку со стороны России. Это касается как экономической сферы в виде грантов и открытого доступа на свой рынок, так и бесплатных поставок вооружения. После смены власти двусторонние отношения оказались под вопросом, так как Россия всегда настороженно относится к революционным событиям на постсоветском пространстве. Поэтому не случайно на переговоры в Москву был отправлен Новиков, после переговоров с которым было объявлено о возобновлении финансирования.

«Артем Новиков лично знаком с представителями российского правительства, ранее он долгое время работал на постах, в том числе в аппарате правительства и президента, где занимался вопросами экономики и евразийской интеграции, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Игорь Шестаков. — Также он был связан с вопросами двустороннего киргизско-российского сотрудничества. Поэтому для Москвы он не новый государственный менеджер, его хорошо знают».

«Киргизия для России за долгие годы сотрудничества имеет приоритетное значение, и российское руководство это регулярно подчеркивало. Эта финансовая и материально-техническая помощь носит союзнический характер. Если взять такой важный аспект, как сфера безопасности, то надо понимать, что Киргизия несет минимальные затраты на содержание своих силовых структур. Здесь ключевую роль играет РФ, которая в рамках ОДКБ регулярно выделяет большие средства на материально-техническое обеспечение киргизских силовиков. Таким образом в вопросах безопасности Россия фактически взяла на себя эту миссию, а местный бюджет несет минимальные затраты», — считает Шестаков.

Роль нового и. о. премьер-министра переоценивать не стоит, но несомненно он внес вклад в вопросах признания Москвой новой власти в Бишкеке и возобновления финансовой помощи. Эксперт напомнил, что Россия несколько лет назад списала 500 млн долларов долга Киргизии. Это был пока единственный прецедент, когда госдолг Бишкеку не просто реструктуризировали (как это пытаются сделать с китайскими кредитами), а полностью списали.

«Таких фактов российской помощи можно приводить много. Например, Россия регулярно выделяет примерно 30 млн долларов на поддержку госбюджета Киргизии. Помимо двусторонней помощи, средства также выделяются на реализацию социально-экономических проектов по линии ООН. Например, Россия взяла на себя расходы на обеспечение детского питания в регионах. Также Москва является донором в киргизско-российском фонде развития с бюджетом в миллиард долларов. Эти средства должны идти на модернизацию и развитие киргизстанского промышленного производства. И надо сказать, что проекты довольно успешны и носят конкретный материальный характер. Только в прошлом году те предприятия, которые проспонсировал фонд, произвели продукцию на сумму примерно 700 млн долларов», — сообщил эксперт.

В этом году в период глобального кризиса и пандемии Россия тоже оказывала Киргизии немалую поддержку. Те протесты, которые прошли в октябре, во многом случились из-за локдауна и массового обнищания населения в период жесткого карантина. Правительство Киргизии оказалось неготовым к такой чрезвычайной ситуации, но без российской помощи все было бы намного хуже.

В частности, Россия безвозмездно поставляла и поставляет Киргизии систем-тесты для определения коронавируса, медицинское оборудование и медикаменты. В страну регулярно приезжали группы российских врачей, которые помогали на местах своим коллегам. За первые девять месяцев этого года Москва поставила в Киргизию помощь на сумму 200 млн рублей для борьбы с пандемией.

Важную роль в денежной подпитке Киргизии по-прежнему играют денежные переводы от трудовых мигрантов. Весной и в начале лета объемы переводов обвалились, но уже за июнь их сумма превысила объем аналогичного периода за прошлый год. В целом за первое полугодие в Киргизию было переведено около миллиарда долларов, из которых более 90% приходится на Россию.

Больше вложений — больше выгод

«Москва крайне негативно относится к любым государственным переворотам и революциям, — сообщил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Евгений Трещенков. — Ведь возникает угроза корректировки внешнеполитического курса в соответствующем государстве. Приостановление помощи в этом контексте — это тоже способ выразить такое отношение Москвы. А ее возобновление — это сигнал местным элитам помнить о практической значимости отношений с Россией. Намек на необходимость учитывать этот фактор в выстраивании своей внешнеполитической программы. Ну и объективная причина, по которой принято решение о возобновлении помощи, это то, что ситуация в республике несколько стабилизировалась».

Также, по мнению эксперта, объем оказываемой помощи — небольшой по сравнению с теми выгодами, которые получает Россия в Средней Азии.

«Если сравнивать финансовую поддержку, которую по разным направлениям Россия оказывает Киргизии (по сравнению с помощью другим республикам постсоветского пространства), то эти масштабы для Москвы будут относительно небольшие. При этом Киргизия — одно из немногих государств, с которыми Россию по ряду направлений связывает углубленное партнерство. Страна имеет для России большое значение как в военно-стратегическом плане (входит в ОДКБ), так и как государство-участник ЕАЭС. В этом контексте финансовые вложения представляются Москве оправданными», — считает Трещенков.

Тем временем Россия продолжает оказывать Киргизии помощь и по линии международных организаций. 25 ноября директор Всемирной продовольственной программы ООН в Киргизии Андреа Баньоли сообщил о поступлении в страну очередной партии российского продовольствия.

«Благодаря российскому финансированию в 8 млн долларов, 125 тысяч человек, живущих за чертой бедности в отдаленных селах республики, смогут получить около девяти тысяч тонн продовольственной помощи в качестве пшеничной муки и растительного масла», — сказал Баньоли.

Параллельно Россия финансирует и другие проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности Киргизии. Отказаться от такой чести Москва не в состоянии, потому что иначе Бишкек вынужден будет просить помощи у кого-то другого. Китай, Запад, Турция, арабские страны давно пытаются пересилить российское влияние в регионе, но масштабы их финансовых вливаний пока не сопоставимы и зачастую идут на весьма мутные проекты. Таким образом, Киргизия в виде «пророссийского анклава» продолжает существовать, несмотря на все политические турбулентности. И пока России нужна Средняя Азия, то и помощь своему ближайшему союзнику в регионе она будет продолжать оказывать.

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