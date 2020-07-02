Добыча нефти в России сократилась в январе — июне 2020 года на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 264,673 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Добыча нефти в России в июне составила 38,158 млн тонн.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ в январе — июне снизилась на 0,7%, до 138,899 млн тонн. В июне первичная переработка составила 20,818 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье сократился в январе — июне на 3,3% — до 118,289 млн тонн.

Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, снизились на 3% — до 127,965 млн тонн. В июне экспорт нефти в дальнее зарубежье составил 17,145 млн тонн, а поставки с учетом транзитных ресурсов — 19,061 млн тонн.

Экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился в январе — июне на 44,3% и составил 4,646 млн тонн. В июне экспорт ближнее зарубежье составил 1,005 млн тонн.

Транзит нефти Казахстана через территорию России за шесть месяцев 2020 года увеличился на 4,4%, до 8,29 млн тонн. Транзит азербайджанской нефти составил 29,5 тыс. тонн (снижение на 88,2%). Транзит туркменской нефти составил 991,4 тыс. тонн (рост 18,3%).