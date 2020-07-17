Россия будет обладать возможностью перехвата гиперзвуковых ракет США, когда они будут приняты на вооружение американской армии, заявил Mpravda.com в пятницу главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую президент Дональд Трамп назвал «супер-пупер», превышала скорость звука в 17 раз.

«Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые. Более того, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели», — сказал Коротченко.

Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, эксперт отметил, что речь идёт о нескольких годах. Собеседник агентства напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят лётные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морская гиперзвуковая ракета «Циркон».

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.