Россия серьезно изучает озвученные США предложения по космосу, в том числе по горячей линии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что США предлагают России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.

"Идеи разные. О наших идеях мы американцам говорили. И мы, конечно, серьезно рассматриваем то, что они предложили нам, включая аспект, о котором вы сказали. Но нельзя вырывать какие-то элементы из общей канвы. Это относится к теме космоса в целом. То, что там происходит, оказывало и будет оказывать возрастающее влияние на задачу обеспечения стратегической стабильности", — сказал Рябков в интервью изданию "Коммерсант".

По его словам, внутри этого космического досье есть сюжеты, которые не должны «выпирать», которые нельзя искусственно обособлять от других.

«Там есть внутренние взаимосвязи, о них мы тоже говорим, и в принципе есть основа для продолжения соответствующих обсуждений», — добавил Рябков.

Ранее Космическое командование США распространило заявление, что располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия. По американским данным, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915. Как заявляют американские военные, запуск «объекта» был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Минобороны России 15 июля действительно сообщило об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование «Космос-2521».