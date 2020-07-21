Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7 направлена против американского президента Дональда Трампа, при этом законодатели не учли, что и для Москвы формат «семерки» является устаревшим и не отвечающим современным вызовам, заявил Mpravda.com во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях «Большой семерки». Сенаторы обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках нормализовать отношения с РФ.

«Инициатива исключительно внутриполитическая, несмотря на присутствие в названии многостороннего формата «семерки» и нашей страны. Демократы пытаются обвинить Трампа в очередном «предательстве» американских интересов и потакании России. Ничего другого, кроме повышения ставок в предвыборной игре в США, в этой инициативе нет», — отметил Косачев.

По поводу гипотетического участия России в «семерке» — для начала американским конгрессменам было бы не лишним попытаться расширить свой кругозор и поинтересоваться мнением нашей страны по данному вопросу, добавил он.

«А оно хорошо известно — мы считаем «семерку» устаревшим и не отвечающим современным вызовам форматом. А следовательно — малоинтересным для России, и это не мешало бы знать доморощенным законодателям от Демократической партии США, прежде чем выступать с пустопорожними инициативами», — заключил политик.