Улететь можно будет только из нескольких городов.

С 1 августа возобновится международное авиасообщение. Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает «Интерфакс».

В первую очередь возобновятся полеты в Великобританию, Турцию (с 1 августа в Анкару, Стамбул, с 10 августа – Анталию, Бодрум, Даламан) и Танзанию.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом будет вести работу по расширению списка стран, с которыми можно будет восстановить авиасообщение.