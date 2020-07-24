Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Занзибаром, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Потому что мы пока относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление международного авиасообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории РФ. …Что это за три страны? с 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией, это столица Великобритании — Лондон… Это Турция, … ну и наконец такой экзотической маршрут, как Танзания, на Занзибар», — рассказала Голикова.