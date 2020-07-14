Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительствами России и Венесуэлы об изменении ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Венесуэлы.

По словам замминистра финансов Тимура Максимова, соглашение между Россией и Венесуэлой о предоставлении ей кредита подписано 8 декабря 2011 года. Протокол, подписанный в августе 2018 года, предусматривает реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией.

«До настоящего момента все платежи вовремя обслуживаются и погашаются, просроченных обязательств не имеется, — сказал Максимов. — Протокол согласован с заинтересованными органами власти».

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников отметил, что документ вступит в силу после завершения определённых процедур в обоих государствах. По информации МИД, Венесуэла завершила такие процедуры 3 июля. «Протокол предусматривает изменение условий возврата кредита при гарантиях своевременного получения Россией причитающихся средств. Для этого в уполномоченном российском банке открыт специальный счёт, на который по графику поступают платежи», — сказал он.