МЧС России отправит в среду в Ливан, где накануне прогремел мощнейший взрыв в порту, пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства.

«Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», — заявили в пресс-службе.

Самолеты доставят в Бейрут мобильный госпиталь, врачей и спасателей отряда «Цетроспас», а также специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению COVID-19.

«Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по Covid-19», — отметили в МЧС РФ.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.