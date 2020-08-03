Россия денонсирует налоговое соглашение с Кипром. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

В 1998 году, как сообщал «Рамблер», правительства России и Кипра заключили Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Оно предусматривает возможность снизить ставку при выплате дивидендов на Кипр с 13-15% до 5-10%, а на проценты по займам — до 0%.

В марте 2020-го президент России Владимир Путин поручил облагать налогом не менее 15% все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные зарубежные юрисдикции, и направить полученные дополнительные доходы на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Министерство финансов России с целью выполнения поручения предложило Министерству финансов Кипра поднять ставки по дивидендам и процентам до 15%.

«Переговоры не увенчались успехом», — сообщила его пресс-служба сегодня.

Также в Министерстве финансов России сообщили о начале процедуры по внесению в Государственную думу федерального закона о денонсации российско-кипрского Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.