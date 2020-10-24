Задачей сборной России на Олимпийских играх в Токио является одно из первых трех мест в общекомандном зачете. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в программе «Прямой разговор с министром» на телеканале «Матч Страна».

«Задача всегда амбициозна, но нужно понимать, что нынешние условия, пандемия и санкции, прежде всего в легкой атлетике, могут скорректировать эти планы, — сказал Матыцин. — От задачи попасть в тройку сильнейших мы не отступаем. Мы не получили право выступать в футболе, бейсболе, хоккее на траве. В остальных видах спорта, надеюсь, мы будем представлены».

Матыцин заодно выразил надежду, что сборная России получит максимальное количество лицензий для выступления на Играх в Токио.

«Главная наша задача — обеспечить тренировочный процесс на наших федеральных базах, максимально обеспечить реализацию единого календарного плана. С международным календарем ситуация сложнее, но тем не менее, уверен, к Играм мы завоюем максимальное количество лицензий, сегодня их 138», — заключил министр спорта.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Забавно, но официального приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Играх Россия еще не получила.

Одна из причин — многочисленные допинговые скандалы. Ранее сообщалось, что право выступить на соревнованиях в Японии могут получить только российские атлеты, доказавшие свою «чистоту», и только под нейтральным флагом и без гимна.