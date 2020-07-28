Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава госкорпорации рассказал о досрочном исполнении контракта на поставку Турции систем С-400. Чемезов отметил, что это первая сделка такого масштаба со страной — членом НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

«Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — цитирует его сайт Кремля.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменой продажи Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия готова заключить с Турцией новый контракт на поставку комплексов С-400. В июне стороны достигли согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.