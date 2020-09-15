В прошлом месяце Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 98 процентов, продолжив, таким образом, оставаться нарушителем договора. Об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает РИА Новости.

Российские нефтяные компании добывали, без учета конденсата, 9,04 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия достигла уровня 8,94 миллиона баррелей, то есть исполнила сделку на 103 процента. В целом у стран ОПЕК+ показатель 97 процентов.

Если не учитывать Иран, Ливию и Венесуэлу, которые не связаны обязательствами по сделке, совокупная добыча ОПЕК в августе в среднем составила 22,07 миллиона баррелей в сутки. В рамках картеля соглашение выполнено на 95 процентов.

На этом фоне МЭА снизило прогноз падения спроса по итогам текущего года (91,7 миллиона баррелей), однако улучшило ожидания в 2021-м (до 97,1 миллиона).

Ранее стало известно, что в период с мая по июль Россия оказалась одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+. В среднем она добывала на 283 тысячи баррелей в сутки больше, чем договаривалась, однако пообещала компенсировать избыток в следующие месяцы.

Хуже всего квоту исполнял Ирак, у которого добыча была на 851 тысяча баррелей в сутки больше, чем полагалось. Власти республики утверждают, что в августе выполнили сделку более, чем на 100 процентов, но в Багдаде все больше склоняются к тому, чтобы с 2021 года покинуть соглашение.