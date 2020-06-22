Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана активизировать усилия по сохранению сделки, заявили в понедельник в МИД РФ.

Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление глав МИД Великобритании, Германии и Франции по перспективам реализации СВПД, опубликованное 19 июня.

«Некоторые положения этого заявления не могут не вызывать вопросы в отношении дальнейших намерений европейских коллег на этом направлении», — заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве всегда «отдавали должное содержательным усилиям и конкретному вкладу «евродвойки» и Великобритании в решение стоящих перед нами всеми задач по сохранению и бесперебойной реализации СВПД».

«Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231. Видимо, это понимают и в европейских столицах, поскольку сочли необходимым напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счёт. Вместе с тем уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД и поиску развязок, позволяющих снизить негативное воздействие американских санкций против Ирана, не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ, а также спекуляциями на тему запуска предусмотренного параграфом 36 СВПД «механизма разрешения споров» (to initiate dispute resolution mechanism)», — говорится в комментарии МИД РФ.

Захарова напомнила, что «европейские коллеги безуспешно пытались активизировать» так называемый механизм разрешения споров в январе нынешнего года.

«Однако «часы» так и не были включены из-за обнаружившихся многочисленных процедурных пробелов. Совместная комиссия по этому поводу не собиралась. Никаких решений о запуске в итоге принять не получилось, и выход из этого процедурного тупика не просматривается», — заявила она.

«Надеемся, что во главе линии Берлина, Лондона и Парижа будут актуальные задачи сохранения СВПД и возвращения процесса его реализации в изначально согласованные рамки. Считаем важным, чтобы все нынешние участники подтвердили неизменную приверженность поставленным в СВПД высоким целям. Хорошим поводом для этого видится предстоящее 14 июля пятилетие с момента заключения СВПД. Призываем европейских участников всеобъемлющих договорённостей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело», — подчеркнули в российском дипведомстве.