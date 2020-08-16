Предложение Москвы по саммиту СБ ООН с участием Ирана и ФРГ остается на столе даже после заявления президента США Дональда Трампа, ситуация требует, чтобы встречу не откладывали, заявил Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по ситуации в персидском заливе. Он заявил, что «подождет до окончания выборов».

Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Российский президент предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации в Персидском заливе.

«Безусловно, конечно», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, остается ли на столе предложение России по проведению встречи даже после заявления Трампа.

Он добавил, что Москва призывает США «вновь взвесить преимущества его реализации».