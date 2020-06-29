Россия не будет больше принимать от ООН информацию по гражданским объектам, внесенным в список деконфликтинга, предлагает передавать эти данные напрямую в Дамаск, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Как заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма. В частности, постпред РФ при ООН заявлял, что этот механизм не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. Он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.

Как заявил Небензя на заседании СБ ООН в понедельник, информация, предоставляемая УКГВ ООН, поступает от неизвестных и неустановленных источников, которые не могут быть проверены. «В то же время наше собственное расследование неоднократно доказывало, что некоторые из объектов деконфликтинга использовались как штабы террористов или убежища и не могут, таким образом, обладать гуманитарным статусом», — сказал он.

По словам Небензи, «предоставляемая информация использовалась террористами и их покровителями для того, чтобы умышленно вводить в заблуждение ООН и международное сообщество».

«Она неоднократно давала повод для безосновательных обвинений в том, что гражданские объекты подвергались бомбардировкам со стороны Сирии или России. Действие механизма деконфликтинга было одним из предлогов для создания комиссии по расследованию (ударов по гражданской инфраструктуре на северо-западе САР – ред.)», — заявил постпред.

«Также тяжело понять, почему правительство Сирии не было непосредственным участником механизма. Российские представители в Дамаске, Женеве и Нью-Йорке больше не будут принимать какие-либо списки объектов деконфликтинга. Мы предлагаем, чтобы отныне УКГВ решала вопрос объектов деконфликтинга с правительством Сирии», — подчеркнул Небензя.

Ранее он также упоминал о созданной прошлой осенью комиссии ООН по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Тогда западные страны в Совбезе обвинили Россию и сирийские власти в авиаударах по гражданской инфраструктуре. Россия эти обвинения отвергает.

Небензя отмечал, что 16 сентября 2019 года представил на пресс-конференции фотографические свидетельства, доказывающие ложность обвинений в адрес РФ, однако информация была проигнорирована, «потому что политический заказ на оказание давления на Россию должен исполняться».

По его словам, Минобороны РФ провело собственное расследование и полученная информация подтверждает, что ряд объектов, упоминаемых комиссией по расследованию, не подвергались воздушным или артиллерийским ударам.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.

Комиссия не работала на территории Сирии и не смогла посетить места инцидентов, так как не получила визы от сирийского правительства. В докладе комиссии, по словам генсека, излагается экспертиза по шести объектам на северо-западе Сирии. Как указал Гутерреш в своем письме к председателю Совета безопасности, комиссия не является судебным органом или судом, она не выносит юридических заключений и не рассматривает вопросы юридической или правовой ответственности.