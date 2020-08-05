Минфин предложил коллегам в Нидерландах поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%. Об этом сообщил КПМГ, пресс-служба Минфина официально подтвердил РБК эту информацию.

Ранее аналогичные письма о пересмотре налоговых соглашений получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если страны не согласятся с предложенными условиями, по поручению президента Владимира Путина Россия должна разорвать налоговые соглашения.

В понедельник Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Также идет подготовка к расторжению договора с Мальтой. Списка стран, соглашения с которыми будут пересмотрены или расторгнуты, пока нет.