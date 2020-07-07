Россия внесет в СБ ООН проект резолюции, оставляющий лишь один погранпереход на границе с Турцией, через который в Сирию доставлялась бы гуманитарная помощь по земле, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов (Баб-эль-Хава и Баб-эс-Салям) на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

"Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП "Баб Аль-Хава", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства.

Небензя в заявлении напоминает позицию РФ по трансграничному механизму. «Мы озвучили ее еще в 2014 году, и с тех пор она остается неизменной. Механизм задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182», — отмечает постпред РФ.

Он пояснил, что за последние шесть лет ситуация «на земле» существенно изменилась.

Как заявил Небензя, в связи с тем, что размер подконтрольной террористам территории Идлиба сократился на 30%, Москва уверена, что одного КПП «Баб-эль-Хава» будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гуманитарные потребности проживающих на этой территории людей.

По его словам, через КПП «Баб эс-Салям» осуществлялось лишь 14% от общего объема трансграничных гуманитарных поставок в Идлиб.

«В то же время вновь призываем все заинтересованные стороны, включая правительство Сирии и гуманитарные механизмы ООН, содействовать процессу доставки гуманитарных грузов во все районы Сирии путем наращивания потенциала и эффективности гумпоставок через линии соприкосновения… Также призываем партнеров по Совету и другие государства-члены ООН не политизировать гуманитарное досье, вместо этого поддержав наш проект резолюции, благодаря которому продолжится оказание гуманитарной помощи населению Идлиба», — сказано в заявлении.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация «на земле» изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.

Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля 2020 года. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями необходим о его продление.