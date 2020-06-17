Москва требует от властей США обеспечить лечение российскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом в среду, 17 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы продолжаем следить за судьбой отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в США. Его нынешнее положение вызывает особую обеспокоенность», — сказала она.

Дипломат напомнила, что здоровье летчика было подорвано ранее, в частности, из-за пыток в ходе допросов в Либерии: ему выбили зубы и повредили внутренние органы.

«Несмотря на это, администрация учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью, в частности, даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что данный подход «категорически неприемлем».

«Мы требуем от властей США обеспечить нашему соотечественнику необходимое лечение, тем более что в тюремных условиях для Константина Ярошенко существует повышенный риск заразиться коронавирусом», — отметила сотрудник внешнеполитического ведомства.

Кроме того, она заявила, что Вашингтон должен проявить гуманизм и освободить россиянина, так же как и других несправедливо осужденных граждан России.

3 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское диппредставительство направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать незамедлительную медицинскую помощь Ярошенко. Дипломат вновь призвал правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США.

В конце апреля Ярошенко жаловался на симптомы коронавируса, а его сокамерник скончался от COVID-19. Россиянин утверждал, что коронавирусом заразились все заключенные в тюрьме. В середине мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что у Ярошенко не подтвердился коронавирус.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме Данбери (штат Коннектикут).