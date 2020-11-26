Норвежская сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) больше не имеет отношения к строительству газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство «Прайм». Ее представители заявили о выходе из проекта из-за санкций со стороны США.

В DNV GL подчеркнули, что деятельность компании попадает под анонсированные на 2021 год ограничения, которые заложены в проекте оборонного бюджета США. Санкции, как сообщал «Рамблер», коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2».

Норвежская компания на момент появления информации о санкциях уже участвовала в прокладке газопровода. Специалисты рассматривали документацию, отслеживали подготовку оборудования и проверяли выполненные строительные работы на предмет соответствия европейским стандартам. После завершения проекта они должны были выдать сертификат соответствия.

Журналисты отмечают, что выход из проекта DNV GL не ставит крест на дальнейшей прокладке трубопровода. Дело в том, что участок, за который отвечали норвежские эксперты расположен на территории Дании. Поэтом компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG может нанять другого сертификатора, который впоследствии выдаст заключение о соответствии газопровода европейским стандартам.

Представители Nord Stream 2 AG назвали американские ограничения «незаконными экстратерриториальными санкциями», от которых следует защищать европейские компании. По их мнению, этим должны заняться правительства европейских стран и члены Еврокомиссии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин, заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет достроен в обозримом будущем. Он подчеркнул, что все уже действующие ограничения (санкции, коснувшиеся трубоукладчиков), а также анонсированные на 2021 год (санкции против страховщиков и сертификаторов) — инициатива Конгресса США. Ранее, по его словам, президент США Дональд Трамп тормозил введение антироссийских санкций. Джо Байден на посту руководителя страны на конфронтацию с конгрессменами не пойдет, резюмировал эксперт.

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