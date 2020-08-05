Потери российского бюджета в июле 2020 года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. По прогнозам ведомства, в августе в бюджет дополнительно поступит 27,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

В августе министерство ослабит поддержку рубля почти в два раза. Согласно бюджетному правилу, в период с 7 августа по 4 сентября на эти цели направят 64,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи валюты составит 3,1 миллиарда рублей. Для сравнения, с 8 июля по 6 августа ежедневный показатель был на уровне 5,7 миллиарда рублей. В целом, за весь период на поддержку нацвалюты бросили 125,6 миллиарда.

Согласно бюджетному правилу, при стоимости нефти выше 42,4 доллара за баррель дополнительные доходы от ее продажи идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда стоимость сырья падает, валюту продают для покрытия бюджетного дефицита.

Мировые цены на нефть упали в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. В апреле стоимость сырья опускалась до отрицательных значений. Однако после нового соглашения по сокращению добычи нефти стран картеля и не входящих в него государств стоимость сырья начала восстанавливаться. Средняя цена российской нефти Urals в январе-июле 2020 года была на уровне 40,34 доллара за баррель. В ЦБ полагают, что по итогам 2020 года средняя стоимость российского топлива составит 38 долларов за баррель, а в 2021-м — 40 долларов.