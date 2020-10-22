Сборная России потеряла две позиции в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого появилась в четверг на официальном сайте организации. Команда Станислава Черчесова теперь занимает в нем 34-е место.

За отчетный месяц россияне уступили в товарищеском матче сборной Швеции (1:2), а в рамках группового этапа Лиги наций сыграли вничью с турками (1:1) и венграми (0:0).

В активе сборной России стало 1480 баллов, по сравнению с сентябрем команда потеряла пять очков, пропустив вперед сборные Турции и Алжира.

В первой пятерке лучших сборных мира изменений не произошло: на первом месте находится команда Бельгии (1765 очков), далее идут Франция (1752), Бразилия (1725), Англия (1669) и Португалия (1661).

NEW #FIFARanking 🇧🇪 Belgium stay top 🔝

🇲🇹 Malta the biggest climbers 📈

🇦🇷 Argentina boosted by #WCQ wins 💪 ℹ️👉 https://t.co/RWlj0zM8bp pic.twitter.com/m5vQsnragn — FIFA.com (@FIFAcom) October 22, 2020

Испания (1639) поднялась с седьмого места на шестое, опередив Уругвай (1637), а Аргентина (1636) заняла восьмую строчку, обойдя Хорватию (1634). Замыкает первую десятку сборная Колумбии (1631).

После ЧМ-2018 изменилась формула подсчета очков в рейтинге ФИФА, которая теперь основывается на методе Эло. Новая система основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Из нее были исключены подсчет среднего числа очков за год, а также коэффициент конфедераций.

Напомним также, что чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса был перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.