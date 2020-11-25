Представитель российской дипмиссии в Белоруссии Дмирий Мезенцев назвал условие для предоставления Минску скидки на российский газ, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что снижение стоимости энергоресурса в 2021 году должно повлечь за собой определенные преференции для Москвы со стороны Минска. В качестве примера посол назвал ответные скидки на белорусские товары.

«Если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — добавил Мезенцев.

По его словам, такой подход будет наглядно демонстрировать, что страны «шагают» на встречу друг другу, углубляют взаимодействие отраслей, формируют единой рынок газа и т.д. В этом случае, отметил посол, российско-белорусские переговоры принесут ощутимый результат и будут успешными.

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В настоящее время стоимость тысячи кубометров российского газа для Белоруссии составляет 127 долларов.

Весной, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил, по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и в страны Европ. Он подчеркнул, что согласно переданной ему информации отпускная стоимость российского газа для Европы составляет 65-68 долларов за тысячу кубометров. В то время как Белоруссия платит 127 долларов. Премьер-министр республики Сергей Румас тогда отметил, что в переговорах с «Газпромом» всегда делается акцент на доходности российской компании от поставок сырья в Белоруссию. При этом глава кабмина подчеркивал, что белорусские власти не «выбивают скидки», а стремятся к установлению справедливой цены.

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