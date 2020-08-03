Россия поставила препарат против коронавируса «Авифавир» уже в 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это действительно важно, потому что с точки зрения международных противовирусных препаратов, которые поставляются в определенное количество стран, есть фактически два – это американский «Ремдесивир» и наш российский «Авифавир». И 90% «Ремдесивира» выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш препарат», — отметил глава РФПИ.

Ранее в понедельник компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар», договорилась о поставках «Авифавира» для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР.

«Авифавир», в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.