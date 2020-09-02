Россия обратилась в Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с жалобой на прекращение поставок металлического лома из Казахстана, сообщает РБК.

ЕЭК усмотрела в действиях Казахстана признаки создания «барьера» — недопустимых препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Казахстан ежегодно отправлял в Россию около 1 млн тонн лома ежегодно. С января по май 2020 года было поставлено около 300 тысяч тонн, в мае поставки сократились втрое, а в июне почти полностью прекратились. При этом экспорт готовой продукции — стали — продолжился.

Комиссия установила, что 10 июня «дочка» «Казахстанских железных дорог» «КТЖ-Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием вагонов с ломом, предназначенным для экспорта, в том числе в Россию. Запрет на автомобильные перевозки лома действует в Казахстане с 2018 года.

Основной потребитель казахстанского лома в России — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Поставки из Казахстана покрывали 30% потребностей ММК в ломе.

После жалобы ММК в Минпромторг вопрос был передан Минэкономразвития, которое, в свою очередь, потребовало рассмотреть его на коллегии Евразийской экономической комиссии.

На совещаниях ЕЭК представители Казахстана отрицали наличие каких-либо ограничений на вывоз лома, помимо запрета на вывоз автомобильным транспортом. По их словам, приказ «КТЖ-Грузовые перевозки» является внутренним документом и не входит в систему нормативно-правовых актов Казахстана.