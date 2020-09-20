Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, такой кредит поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае, это наш очень близкий торговый, экономический партнер», — сказал Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия».

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 миллионов РФ предоставит в следующем году.