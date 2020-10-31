Российский футбольный союз подал заявку на проведение матчей мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд (игроки до 21 года) в случае попадания сборной России в данный квартет, сообщает официальный сайт РФС.

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (вместимость — 35 тысяч человек) и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и будет рассчитан на 7 тысяч болельщиков. Жеребьевка турнира состоится 10 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Ранее планировалось, что матчи в четырех группах будут сыграны в Словении и Венгрии. Позднее стало известно, что место проведения матчей группы D будет объявлено в ноябре.

Российский футбольный союз сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года в случае попадания молодежной сборной России в данную группу. — РФС (@rfsruofficial) October 31, 2020

Молодежная сборная России 13 октября получила право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе. Наша команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.

Молодежный чемпионат Европы проходит раз в два года. Предыдущий турнир выиграла сборная Испании. Сборная СССР трижды становилась чемпионом. Россия никогда ранее не принимала молодежное Евро.