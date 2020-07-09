Американские аналитики бьют тревогу — все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских.

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной. Покупатели этого газа уже отказались от 110 партий летних поставок СПГ. Такие печальные выводы делает управление энергетической информации минэнерго США (EIA).

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — признало американское ведомство.

Летом 2020 года более 70 экспортных партий СПГ из США на июнь и июль были отменены, более 40 — на август. Для сравнения: 74 поставки были направлены из США в январе 2020 года. Объем газа, поставляемого в американские экспортные терминалы, снизился более чем наполовину с конца марта.

Казалось бы, что после отмены карантина многие активы начали восстанавливаться. Те же цены на нефть неплохо подросли: Brent стабильно торгуется выше 42 долларов за баррель уже целый месяц. Однако природный газ сильно отстает от возврата к показателям до пандемии. В июне цены на газ в США на газовом хабе Henry Hub упали до 25-летнего минимума. Сейчас цены подросли, но не сильно. Природный газ все еще на 23% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% по сравнению с уровнем, зафиксированным два года назад. Почему же так происходит?

Во-первых, газа слишком много. На мировом рынке нефти есть картель экспортеров, который заключил новую сделку ОПЕК+ и снизил добычу нефти. На рынке газа таких объединений, которые могли бы регулировать спрос и предложение, так и не было создано. И шансы на его создание в силу разрозненности газовых игроков — невелики. В итоге в мире накопился огромный запас газа для отопления и электроснабжения. Международная торговля СПГ обвалилась, каналы сбыта для американского сланцевого газа резко сузились.

Во-вторых, сланцевые нефтяники в качестве побочного продукта выпускают на рынок много дешевого сланцевого газа, который и так некуда девать.

«Исторически так сложилось, что сначала в США случилась революция сланцевого газа. Это привело к падению внутренних цен на газ в Штатах, и многие газовые проекты стали нерентабельными. Потом началась сланцевая революция нефти. В итоге производители нефти попутно добывают газ и субсидируют его добычу за счет более выгодного производства черного золота», — поясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Перспектив роста цен на СПГ раньше начала отопительного сезона не видно.

«Цены на газ на европейском рынке еще долго будут оставаться низкими. Как минимум весь 2020 год. Это кризисная ситуация», — говорит эксперт ФНЭБ.

Аналитики Bank of America и Goldman Sachs ждут роста цен лишь к концу года. Столь низкие цены делают сжижение американского газа и его транспортировку и в Европу, и в Азию невыгодными. Американцы вынуждены переносить новые СПГ-проекты на более дальние сроки.

Крайне низкие цены на газ в Европе, конечно, неприятны для всех поставщиков. Российские газовые гиганты — Газпром и «Новатэк» — тоже теряют прибыль.

В период с января по май 2020 года доходы Газпрома от поставок за рубеж снизились более чем в два раза — на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ФТС. За пять месяцев компания получила 9,7 млрд долларов за экспорт газа.

Особенно важны показатели за май, когда Газпром выручил всего 1,12 млрд долларов, что на 15% меньше, чем в апреле. Именно в мае средняя цена экспорта газпромовского газа снизилась до 94 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. И эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.

По подсчетам «Интерфакса», рентабельный уровень экспорта для Газпрома находится не ниже 100 долларов за тысячу кубометров: 13 долларов — себестоимость добычи, 14 долларов — НДПИ, 27 долларов — транспортировка по России, минимум 20 долларов — транспортировка до целевых рынков Европы. Итого: свыше 70 долларов, а затем надо добавить таможенную пошлину 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности выше — это 105 долларов за тысячу кубов. Для сравнения: еще в январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю Газпрома была 162 доллара, в феврале — 143 доллара, в марте — 125 долларов, в апреле — 109 долларов за тысячу кубометров.

Вторая половина этого года обещает быть еще тяжелее.

«Первое полугодие Газпром страдал от падения газовых цен на споте, так как почти половина его контрактов привязана к спотовому рынку», — говорит Юшков.

Вторая часть контрактов какое-то время нивелировала падение цен на споте. В мае спотовые цены на газ в Европе достигли минимума: на голландском хабе TTF в среднем газ стоил 52 доллара за тысячу кубометров, а в последней декаде мая провалился до 34 долларов. Сейчас спотовые цены на газ на TTF подросли — до чуть выше 60 долларов за тысячу кубометров.

«Во втором полугодии будет страдать вторая половина контрактов Газпрома, которая по-прежнему привязана к нефтяным котировкам. Цены на нефть в марте и апреле очень резко просели, и вот через шесть месяцев это приведет к падению газовых цен в контрактах Газпрома с нефтяной привязкой», — поясняет Игорь Юшков.

Однако себестоимость добычи и доставки газа в Европу у Газпрома не самая высокая среди поставщиков газа на этом рынке. Поэтому ему удастся удержать лидирующие позиции, пережив кризисное время, считает эксперт.

Однако экономика поставок СПГ из США изначально хуже, чем у российского газа.

«Себестоимость производства российского газа гораздо меньше, чем американского. Дороже американского СПГ, наверное, только австралийский СПГ. Добыча сланцевого газа в принципе дороже, чем добыча традиционного газа», — объясняет Игорь Юшков.

Американский СПГ-завод закупает газ по внутренним биржевым ценам и перепродает его трейдерам с маржой 15%.

«Потом американский СПГ надо доставить на побережье, а это тоже не самый короткий путь — далее его сжижают и везут танкерами на СПГ-терминал, где обратно разжижают. Это все дополнительные расходы», — говорит Юшков.

Аналитики BofA Securities назвали Европу «свалкой» для СПГ. Европейские газовые хранилища оказались забиты.

Во-первых, потому что две подряд зимы были теплыми. Во-вторых, к прошедшей зиме их наполнили под завязку из-за угрозы газовой войны между Украиной и Россией, которая в итоге не состоялась — был подписан новый транзитный контракт. В-третьих, пандемия парализовала промышленность в Китае в начале года, и местные цены на газ рухнули до небывалых значений. Весь СПГ стали перенаправлять из Азии в Европу.

Продажа газа трейдерами по столь низким ценам не окупает их затраты ни на транспортировку, ни на сжижение газа. Трейдеры несут одни убытки. Неудивительно, что многие стали отказываться от поставок СПГ из США.