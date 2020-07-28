Москва выдала Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании в Иране, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений… проведение учений с целью терроризма и участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования УК Азербайджана», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров из Азербайджана перебрался в Иран, где вступил в незаконное вооруженное формирование, созданное с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического характера.

«После этого он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств», — отмечается в сообщении.

В связи с установлением его местонахождения на территории России Генпрокуратура Азербайджана направила запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен в марте. В сопровождении спецконвоя Шукюров доставлен на родину, добавили в ведомстве.