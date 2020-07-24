Михаил Мишустин объявил об открытии внешних границ России: с 1 августа международное авиасообщение открывается с тремя странами — Великобританией, Турцией и … Танзанией. Возобновления регулярных полетов в Лондон давно ждет российская элита, за турецкие курорты просил Путина лично Эрдоган, а кого Турция не устраивает смогут полететь на отдых в экзотический Занзибар. Ограничение по количеству стран связано с тем, что полеты должны возобновляться на взаимной основе, а например, в ЕС к этому пока не готовы. Однако в Италию или Францию теперь можно попытаться попасть через Лондон: запрет на въезд касается прилетающих из России, а не самих россиян.

Россия приостановила международные регулярные и чартерные рейсы с 27 марта. После того, как ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, авиакомпании пытались открыть предварительные продажи билетов сначала на июнь, потом на июль. Но все их попытки оказались фальстартом. Росавиация регулярно продлевала запрет (последний раз это случилось 2 июля, когда ограничения продлили до начала августа). Все это время за границу можно было улететь только специальными вывозными рейсами и при соблюдении установленных правительством требований. Выпускали обладателей вторых паспортов и ВНЖ, граждан, отправляющихся на учебу или лечение, а также тех, у кого есть родственники, нуждающиеся в уходе. Официально переговоры о возобновлении регулярных авиаперевозок стартовали 10 июля, однако буквально на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подвижек нет. Впрочем, по его словам, Кремль не занимается вопросом открытия границ, все решения на основании рекомендаций штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией будет принимать правительство.

Михаил Мишустин объявил о возобновлении полетов на заседании кабмина в пятницу. Несмотря на то, что это сообщение обречено было стать новостью дня, похоронив все остальные инфоповоды, премьер в детали не вдавался. Из большой вступительной речи авиаперелетам было посвящено всего два предложения. «С 1 августа будут выполняться международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение граждан из-за рубежа», — сказал премьер.

Детали принятого правительством решения на брифинге разъяснили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Евгений Дитрих. По словам Голиковой, на первом этапе авиасообщение возобновляется только с тремя странами, чтобы не спровоцировать появление новых завозных случаев на территории РФ. Это Великобритания, которая не закрывала границы, поэтому договориться о взаимности с ней не составило проблем. Турция, по которой принято сразу два решения: с 1 августа самолеты полетят в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные города — Анталию, Бодрум и Даламан. И Танзания, точнее остров Занзибар. «Это туристический маршрут, который тоже был популярен у определенной категории наших граждан», — пояснила Голикова.

Как уже сообщалось ранее, для тех кто будет прилетать в Россию регулярными, а не вывозными рейсами отменяется требование соблюдать 14-дневный карантин на дому или отправляться в обсервацию. По словам Голиковой, иностранцы, которые прибудут в нашу страну из Великобритании, Турции и Занзибара, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Россияне, возвращающиеся на Родину, также должны сдать тест в течение 72 часов, но могут это сделать уже по месту жительства.

Глава Минтраса Евгений Дитрих уточнил, что новость о возобновлении авиасообщения с первыми тремя странами не станет неожиданностью для авиаперевозчиков — они к этому готовились. «Сегодня их официально уведомят о полетах в ряд городов, и компании приступят к продаже билетов», — сказал он. По словам министра, для российских аэропортов, откуда полетят рейсы, снимаются ранее установленные ограничения по приему пассажиров из-за рубежа (Ранее Москва могла принимать не более 500 человек в сутки, Санкт-Петербург и Ростов-на -Дону по 200 человек). «Счастливого полета!» — пожелал россиянам министр.

Что касается расширения географии рейсов, то, по словам Дитриха, в настоящее время переговоры ведутся с 30 государствами. Они начинаются после того, как Роспотребнадзор и оперативный штаб согласует соответствие эпидемиологической ситуации в иностранном государстве установленным критериям. «Это не более 40 новых случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тыс жителей в течение 14 дней, не более 1% суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения не более единицы», — перечислила Голикова. Власти не раскрывают, какие именно страны в настоящий момент соответствуют этим требованиям. Ранее сообщалось, что россиян на взаимной основе готовы хоть завтра принять также Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. По данным Росавиации, благоприятная эпидемиологическая обстановка также наблюдается в Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польши, Финляндии, Китае, Вьетнаме, Монголии и Шри-Ланке.

Однако Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда на первом этапе могут быть разрешены визиты в Шенгенскую зону. Впрочем, запрет касается именно прилетающих из России, а не самих россиян как таковых. Поэтому после возобновления сообщения с Великобританией, граждане, имеющие британскую и шенгенскую визы, смогут планировать полет в государства ЕС через Лондон. Когда же возобновятся полеты напрямую пока не понятно. В правительстве рассчитывают, что ЕС разрешит каждой стране самостоятельно решать с Россией данный вопрос. Первыми в списке на открытие границ, источники «», называют ближайших соседей Польшу и Финляндию.

Что касается Китая, то по официальным данным переговоры ведутся: китайский МИД сообщил, что готов сотрудничать с Москвой «при условии обеспечения мер безопасности, мер профилактики и контроля» заболеваемости. Однако на деле подвижек со стороны китайских властей пока не видно. Именно поэтому города Дальнего Востока были исключены из перечня аэропортов, из которых с 1 августа можно будет улететь за границу.