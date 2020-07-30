Россия открыта к многосторонним дискуссиям по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

«Что касается возможных многосторонних дискуссий по мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, то наша позиция по данному вопросу хорошо известна, многократно озвучивалась, доводилась до американцев. РФ открыта к такому разговору при том понимании, что было бы контрпродуктивным принуждать кого-либо к участию в нем», — сказал Зайцев на брифинге в четверг.

По его словам, соответствующее обсуждение может вестись только на основе консенсуса и с учетом законных интересов и подходов всех сторон.

В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.